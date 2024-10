Stand: 25.10.2024 10:21 Uhr Ausstellung zahlreicher Modelleisenbahnen in Neubrandenburg

Der Eisenbahnclub Neubrandenburg stellt am Freitag und Sonnabend mehr als 15 Anlagen von Modelleisenbahnen sowie weitere Einzelstücke aus. Im Überregionalen Förderzentrum in der Robert-Blum-Straße sind von 10 bis 18 Uhr Anlagen in nahezu allen Spurweiten zu sehen. Laut Mitglied Uwe Gers haben fünf Clubs aus Waren, Greifswald, Karow-Lübz, Westmecklenburg und Neubrandenburg Ausstellungsstücke geliefert. Zudem gebe es auch einen Modellbahnverkauf. Zwei Mal im Jahr wird die Ausstellung für Interessierte und Modellbahnen-Bauer organisiert, die auch Anregungen und praktische Tipps für ihre eigenen Anlagen suchen. Der Eingang ist barrierefrei.

