Stand: 15.08.2024 08:13 Uhr Abschied nach 30 Jahren: Bürgermeister von Wilhelmsburg geht

Auf Gemeindevertretersitzung in Wilhelmsburg bei Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) am Donnerstag wird der langjährige Bürgermeister Ulf Wrase verabschiedet. Der parteilose Landwirt hatte das Ehrenamt 30 Jahre inne. Wrase bleibt aber Mitglied in der Gemeindevertretung. Er war am 9. Juni zur Kommunalwahl wieder als Bürgermeisterkandidat angetreten, hatte jedoch die Stichwahl gegen den parteilosen Peter Volker Weimer verloren, der über die AfD-Liste gegen Wrase gewann. Zur Gemeinde Wilhelmsburg gehören die Ortsteile Eichhof, Friedrichshagen, Mühlenhof, Mariawerth und Fleethof.