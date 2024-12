Stand: 13.12.2024 17:00 Uhr 38 Projekte erhalten EU- Förderung aus dem LEADER- Programm

38 neue LEADER- Projekte können im Kreis Mecklenburgische Seenplatte von 2025 an verwirklicht werden. Eingereicht hatten die Antragsteller fast doppelt so viele Projekte. Knapp 3 Millionen Euro Fördermittel wurden im Rahmen des europäischen Förderprogramms bestätigt. Zu den geplanten Vorhaben gehören unter anderem die Renaturierung eines Teiches in Karnitz bei Neukalen, ein digitaler Ortsführer in Ivenack bei Stavenhagen und ein Stellplatz für Wohnmobile in Mühlenhagen bei Altentreptow. In Feldberg soll das ehemalige Spritzenhaus auf dem Amtswerder in eine Heimatstube umgebaut werden, die sich inhaltlich der Landschaft rund um Feldberg widmet. LEADER ist ein Programm der Europäischen Union zur Förderung des ländlichen Raums.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 13.12.2024 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte