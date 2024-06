Zwischen Grevesmühlen und Lübtheen: Wahlerwartungen im Westen von MV Stand: 03.06.2024 07:00 Uhr Kommunalwahl in mehr als 270 Westmecklenburger Städten und Gemeinden. Eine Reporterin und zwei Reporter aus dem Mecklenburgstudio Schwerin haben nachgefragt. Von neuen Straßen in Lübtheen bis zum Wunsch, nicht abgehängt zu werden in Schwerin - die Erwartungen an die Kommunalpolitik sind grundverschieden.

Die Wege im Westen des Landes zwischen der Ostsee und der Landesgrenze zu Niedersachsen sind weit. Bei der Kommunalwahltour im NDR Nordmagazin haben sich Martina Scheller, Christoph Kümmritz und Andreas Lußky in zwei Landkreisen und der Landeshauptstadt umgeschaut: Grevesmühlen, Lübtheen und der Große Dreesch in Schwerin waren die Ziele. Reporter Sebastian Giebel gibt im Podcast "MV im Fokus" im Gespräch mit Mirja Freye einen Ausblick auf die Situation vor der Wahl in Westmecklenburg und fasst die Kommunalwahltouren zusammen.

Frauen leiten Städtische Unternehmen in Grevesmühlen

Grevesmühlen ist eine eher junge Stadt. Das Durchschnittsalter beträgt 48 Jahre. Eine Besonderheit in der zweitgrößten Stadt des Landkreises Nordwestmecklenburg: städtische Unternehmen wie die Stadtwerke oder die Wohnungsbaugesellschaft werden von Frauen geleitet. Die Chefin der Stadtwerke Katy Jurkschat wünscht sich eine gute Mischung zwischen Jung und Alt in der neuen Stadtvertretung.

In Lübtheen sind Straßen das große Thema – viele im Ort oder auch zwischen den 19 Ortsteilen sind in schlechtem Zustand. Da wünschen sich die Menschen Verbesserungen.

Keplerplatz auf dem Dreesch als Brennpunkt - Bewohner werden aktiv

Abgehängt von Kultur- und Gastronomieangeboten, so fühlen sich viele Bewohner in den Plattenbausiedlungen in Schwerin wie dem Großen Dreesch. Kriminalität und Drogen wurden auf der Kommunalwahltour als Probleme genannt. Ein Symbol: der Keplerplatz im Stadtteil Mueßer Holz. Einige Anwohner hier haben sich zu einer Aktionsgruppe zusammengeschlossen. Sie räumen den Platz auf, sorgen für Sicherheit und wollen die Atmosphäre im Stadtteil verbessern. Da wünschen sie sich Hilfe aus der Kommunalpolitik.

All das sind Themen in der neuen Podcast-Folge "MV im Fokus".

