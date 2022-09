Stand: 01.09.2022 15:21 Uhr Zwei Verdächtige nach Überfall in Hagenow in U-Haft

Die Polizei in Westmecklenburg hat nach fünf Monaten einen Raubüberfall auf einen Lieferanten für Bäckereien in Hagenow (Kreis Ludwigslust-Parchim) aufgeklärt. Laut Polizei wurden zwei Verdächtige festgenommen, gegen die ein Amtsgericht inzwischen auch Haftbefehle erlassen hat. Die 39 und 40 Jahre alten Männer hatten den Fahrer in der Nacht zum 1. April mit Werkzeugen geschlagen und schwer verletzt. Dann waren sie mit dem Rucksack des Opfers geflohen - offenbar in der Annahme, dass in dem Rucksack die Tageseinnahmen mehrerer Filialen sind, was aber nicht zutraf. Der Fahrer kam in eine Klinik. Durch gefundene Spuren und weitere Hinweise stießen die Ermittler auf das Duo aus der Region. Gegen sie wird wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung ermittelt. | 01.09.2022 15:20

