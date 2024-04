Zukunft von Geburtshilfe und Kindermedizin in MV Thema im Landtag Stand: 25.04.2024 14:13 Uhr Der Landtag hat sich heute mit der Zukunft von Geburtshilfe und Kindermedizin in Mecklenburg-Vorpommern befasst. Kritik am verabschiedeten Antrag kommt nun vom Landeshebammenverband und dem Landesfrauenrat.

Anlass für die heutigen Beratungen war ein Antrag von SPD und Linke auf Grundlage von Empfehlungen einer Expertenkommission. Nun kritisieren Mitglieder dieser Kommission die Umsetzung ihrer Empfehlungen.

Antrag spiegelt lediglich Bruchteil der Empfehlungen wider

Der heute im Landtag verabschiedete Antrag spiegele lediglich einen Bruchteil der Kommissionsempfehlungen wider, kritisiert Kathrin Herold, Vorsitzende des Landeshebammenverbandes. Ihr fehlt besonders der Aspekt, Frauen und Familien darüber aufzuklären, dass sie selbst entscheiden können, ob sie während der Schwangerschaft und der Geburt von Ärzten, Hebammen oder beiden betreut werden wollen. Dieses Recht sei noch zu wenig bekannt, so Kathrin Herold. Auch der Landesfrauenrat MV schloss sich der Kritik des Landeshebammenverbandes an. Die Fraktionen von SPD und Linke hätten dem Hebammenverband aber bereits Gespräche angeboten, so Herold.

Weitere Informationen Rostock: Erste Hebammenstudentinnen erhielten ihre Zeugnisse Sie haben nun sowohl den Bachelor als Hochschulabschluss als auch den Berufsabschluss als Hebamme geschafft. mehr Volle Praxen und Kliniken Volle Praxen, Kliniken am Limit und zu wenig Ärzte - die Kindermedizin in Deutschland krankt seit Jahren. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 25.04.2024 | 12:00 Uhr