Zwei Tote: Auto überschlägt sich auf Autobahn 19 bei Rostock Stand: 29.09.2024 06:24 Uhr Auf der A19 bei Rostock ist am Samstagabend ein Pkw mit fünf Insassen von der Fahrbahn abgekommen. Zwei Menschen in dem Auto starben, drei weitere wurden schwer verletzt.

Bei einem Unfall auf der Autobahn 19 bei Rostock sind am Samstagabend gegen 19 Uhr zwei Menschen ums Leben gekommen, drei weitere wurden schwer verletzt. Der Wagen eines 76-jährigen Fahrers kam nach Angaben der Polizei aus zunächst ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Fahrer und seine 69-jährige Mitfahrerin seien noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen erlegen.

Autobahn für rund drei Stunden gesperrt

Eine 71-Jährige, die auch in dem Fahrzeug mitfuhr, musste laut Polizei vor Ort reanimiert werden. Sie und zwei weitere Insassen im Alter von 23 und 70 Jahren wurden in Kliniken gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 30.000 Euro. Die Autobahn musste aufgrund des Unfalls am Samstagabend in Richtung Rostocker Hafen für rund drei Stunden voll gesperrt werden.

