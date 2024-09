Lkw-Brand bei Güstrow: A19 Richtung Berlin nach Sperrung wieder frei Stand: 05.09.2024 19:09 Uhr Am Donnerstagvormittag ist auf der A19 bei Güstrow ein Lkw in Brand geraten. Dadurch musste die Autobahn an der Anschlussstelle Glasewitz bis zum Abend gesperrt werden.

Die A19 bei Güstrow musste nach einem Lkw-Brand in Richtung Berlin am Donnerstag bis zum Abend voll gesperrt werden. Der Lastwagen, der Dämmplatten geladen hatte, war hinter der Anschlusstelle Glasewitz in Brand geraten. Zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr waren seit etwa 7.35 Uhr an der Unfallstelle im Einsatz, wie die Polizei mitteilte.

Geplatzter Reifen vermutlich Auslöser für den Unfall

Laut Polizei hatte der Fahrer den Sattelzug noch auf dem Standstreifen kurz hinter der Ausfahrt Glasewitz zum Stehen gebracht und die Zugmaschine abgekoppelt. Ursache des Brandes war nach ersten Erkenntnissen ein geplatzter Reifen, der Feuer gefangen hatte. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 50.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Reinigungsarbeiten waren langwierig

Während die Löscharbeiten gegen Mittag abgeschlossen waren, waren die Bergungs- und Reinigungsarbeiten langwieriger. Die Löscharbeiten gestalteten sich durch die stark rußende Ladung, also das Kunststoff-Granulat und Dämmaterial, sehr schwierig. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Glasewitz abgeleitet. Die Vollsperrung konnte über Güstrow umfahren werden.

