Zwei Festnahmen bei Drogenrazzia im Landkreis Rostock

Stand: 25.01.2023 14:19 Uhr

Im Landkreis Rostock sind zwei Männer aus Kröpelin im Zuge einer Drogenrazzia am Mittwochmorgen festgenommen worden. Zeitgleich waren in Kröpelin und in Bad Doberan neun Wohnungen und Garagen durchsucht worden.