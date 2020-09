Stand: 01.09.2020 12:44 Uhr - NDR 1 Radio MV

Zukunft von AIDA Cruises bleibt ungewiss

Notbremsung auf der Überholspur: Kreuzfahrtschiffe liegen weltweit wegen der Corona-Pandemie in den Häfen fest. 32 Millionen Passagiere sollten in diesem Jahr an Bord gehen. Aktuell dürften es nur wenige tausend sein. Gerade mal eine Handvoll Schiffe ist überhaupt mit Gästen unterwegs. Es ist unklar ob, wann und wie es weitergehen kann. Statt satte Gewinne einzuspielen, verbrennt die Branche Millionen Euro - jeden Tag. Das betrifft auch die in Rostock ansässige Reederei AIDA Cruises.

Kaum Kreuzfahrten im Herbst und Winter

Aktuell ist kein einziges der 14 AIDA Schiffe mit Gästen unterwegs. In der zurückliegenden Woche sind nahezu alle Reisen für den Herbst und Winter abgesagt worden. Es gibt nur wenige Ausnahmen: Ab November sollen Reisen rund um die Kanaren und ab Dezember ins westliche Mittelmeer stattfinden. Auch Siebentagereisen ab Dubai und Abu Dhabi stehen noch auf dem Fahrplan - bis auf Weiteres. Denn niemand kann sagen, wie sich das Corona-Infektionsgeschehen weltweit entwickelt. Das Landpersonal ist in Kurzarbeit, in Rostock und Hamburg betrifft das bis zu 1.500 Beschäftigte. Dazu gibt es laufende Kosten für die Schiffe in den Häfen, die in Summe Monat für Monat in die Millionen gehen.

Wirtschaftsministerium will sich für Hilfen einsetzen

Es gab Gerüchte darüber, dass auch AIDA Cruises unter den sogenannten Rettungsschirm des Bundes käme und mit 500 Millionen Euro rechnen könne. Das wurde allerdings nicht bestätigt. Prognosen darüber, wie es mit der Branche weitergeht, traut sich kaum jemand zu - nicht in den zuständigen Ministerien und auch nicht bei den Reedereien. Das Wirtschaftsministerium des Landes will sich nach eigenen Angaben dafür einsetzen, dass AIDA Cruises finanzielle Unterstützung bekommt. Denkbar wäre zum Beispiel Geld aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfond. Es ist fraglich, wie lange die Geld-Reserven ausreichen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 10.08.2020 | 12:00 Uhr