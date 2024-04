Stand: 10.04.2024 17:27 Uhr Zukunft der Galeria-Filialen Wismar und Rostock noch ungewiss

Die insolvente Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof wird von einem Konsortium um die Investoren Richard Baker und Bernd Beetz übernommen. Das teilte der Insolvenzverwalter am Mittwoch in Essen mit. Die Kette betreibt in Deutschland noch 92 Filialen mit 12.800 Beschäftigten. Mehr als 70 Filialen sollen laut einer Vereinbarung mit den Investoren fortgeführt werden. Derzeit ist nicht bekannt, ob das auch auf die Filialen in Wismar und Rostock zutrifft.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 10.04.2024 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg Landkreis Rostock