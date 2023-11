Zugausfälle wegen Bauarbeiten in der Region Rostock Stand: 03.11.2023 14:47 Uhr Bahnfahrer in der Region Rostock müssen sich in den kommenden zwei Wochen auf Behinderungen einstellen. Grund sind Bauarbeiten.

Aufgrund von Bauarbeiten kommt es in den kommenden zwei Wochen in der Region Rostock abends und nachts zu Zugausfällen und Umleitungen. Von Sonntagabend an fahren die Züge auf der Strecke zwischen Güstrow und Schwaan bis nach Rostock nicht wie gewohnt. Bis zum 18. November kommt es jeden Tag von 21 Uhr bis 2 Uhr nachts zu Einschränkungen. Einzelne Züge fallen aus oder werden umgeleitet.

Auch S-Bahnen nach Warnemünde fallen aus

Wie die Bahn mitteilte sind die Gründe Bauarbeiten an den Oberleitungen zwischen Güstrow und Schwaan sowie die Reparatur der Gleise zwischen Pölchow und Dalwitzhof. Regionalexpresszüge zwischen Rostock und Berlin werden über Plaaz umgeleitet. Dadurch entfällt der Halt in Güstrow. Außerdem fallen einzelne S-Bahnen zwischen Güstrow und Warnemünde aus. Auch der Halt in Schwaan entfällt auf der Strecke nach Schwerin.

