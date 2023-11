Stand: 18.11.2023 17:58 Uhr Züssow: Propstwahl auf Herbstsynode gescheitert

Auf der Herbstsynode der Nordkirche in Züssow ist die Neubesetzung der Propstei Demmin gescheitert. Die Synodalen verweigerten der einzigen Kandidatin, Oberkirchenrätin Kathrin Kühl aus Kiel, ihre Zustimmung. Die 50-Jährige erreichte weder im ersten noch im zweiten Wahlgang die erforderliche Zweidrittel-Mehrheit. Der Wahlausschuss der Synode ist damit beauftragt worden, nach neuen Kandidierenden zu suchen, so ein Sprecher der Pommerschen Evangelischen Kirche. Zentrales Thema der Herbstsynode war der Haushalt für das kommende Jahr. Die Synodalen haben in Züssow außerdem über sinkende Mitgliederzahlen, Fachkräftemangel und den Relevanz-Verlust der Kirche in der Bevölkerung beraten.

