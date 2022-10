Zu hohe Kosten: Hochschulen in MV in Not Stand: 27.10.2022 08:00 Uhr Die Universität Greifswald rechnet in diesem Jahr mit einer finanziellen Mehrbelastung von gut 14 Millionen Euro. Das entspreche jährlichen Personalkosten von 250 Vollzeitstellen. Gefordert wird deshalb eine finanzielle Unterstützung vom Land.

Mehr als die Hälfte der Kosten sei auf die Energiekrise zurückzuführen, heißt es von der Universität Greifswald. Hinzu käme die von der Landesregierung angekündigte Budgetkürzung für den Haushalt 2022/2023. Die dadurch entstehenden Mehrkosten von rund 14 Millionen Euro müssten durch die Rücklagen der Hochschule finanziert werden. Und das ginge nur zu Lasten der Forschungsprojekte. Die Hochschulen aus Wismar, Stralsund und Neubrandenburg sehen ähnliche Probleme.

Notfallfond könnte Abhilfe schaffen

Katharina Riedel, Rektorin an der Universität Greifswald, ärgert sich. Zwar sei ein Notallfond für die Universitäten in Aussicht gestellt worden, bislang fehle es aber an der Umsetzung. Sie fordert deshalb weiter finanzielle Unterstützung vom Land. Hoffnung macht die Hochschulpolitsche Konferenz. Sie findet am Donnerstag zum achten Mal in Rostock statt. Dort werden neben den Vertretern der Hochschulen auch Bettina Martin (SPD), die MV-Ministerin für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten, teilnehmen. Sollte das Land nicht einlenken, könnte es für die Universitäten im Land holprig werden.