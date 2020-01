Stand: 02.01.2020 15:50 Uhr - Nordmagazin

Zoo-Brand in Krefeld: Rostocker Zoo bietet Hilfe an

Nach dem verheerenden Brand im Affenhaus des Krefelder Zoos mit mehr als 30 toten Tieren hat der Zoo in Rostock Hilfe angeboten. "Wenn der Zoo Tiere für neue Anlagen braucht, wird der Zoo Rostock als Partner, der Tiere abgibt, zur Verfügung stehen", sagte die Rostocker Zookuratorin Antje Angeli im Gespräch mit NDR 1 Radio MV. Bei dem vermutlich durch eine sogenannte Himmelslaterne ausgelösten Feuer war in der Silvesternacht das Affenhaus im Krefelder Zoo komplett abgebrannt. Unter den verbrannten Tieren sind auch acht Menschenaffen: fünf Orang-Utans, zwei Flachland-Gorillas und ein Schimpanse.

Links Link Feuer im Zoo: Ermittlungen gegen drei Frauen Nach dem Brand im Affenhaus des Krefelder Zoos ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen drei Frauen wegen fahrlässiger Brandstiftung. Mehr bei tagesschau.de. extern

Krefelder Gorilla-Nachwuchs lebt in Rostock

Wie Angeli weiter sagte, könne der Rostocker Zoo die Kollegen in Krefeld auch bei der Planung unterstützen. "Wir haben ja mit dem Darwineum eine der derzeit modernsten Menschenaffen-Haltungen in ganz Europa. Da können wir natürlich auch ein bisschen mit unserem Know-How helfen." Zudem gebe es bereits eine enge Zusammenarbeit zwischen beiden Tierparks. So hätten beide Zoos zusammen ein Artenschutzprojekt für Baumkängurus auf die Beine gestellt. "Und hier im Zoo leben zwei Gorillas, die von Gorillas abstammen, die im Zoo in Krefeld gelebt haben", so Angeli weiter.

Von der Urzelle zum Menschen: Besuch im Darwineum





















"Wir sind wahnsinnig bestürzt"

Dementsprechend groß sei die Betroffenheit unter den Rostocker Zoomitarbeitern. "Wir sind wahnsinnig bestürzt darüber, was sowohl den Kollegen dort als auch den Tieren widerfahren ist", sagte Angeli. Sie möge sich gar nicht vorstellen, was für ein Leid die Tiere dort in der Brandnacht erleiden mussten. "Das hat uns zutiefst erschüttert." Dass sich ein ähnlich verheerender Brand auch im Rostocker Zoo ereignen könnte, will Angeli nicht ausschließen. Zwar habe man zusammen mit Sachverständigen ein sehr modernes Brandschutzkonzept für das Darwineum entwickelt, aber es könnten immer Dinge geschehen, auf die man einfach keinen Einfluss habe. "Einen einhundertprozentigen Schutz gibt es sicherlich nicht", so Angeli.

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 02.01.2020 | 16:00 Uhr