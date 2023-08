Stand: 30.08.2023 11:54 Uhr Zinnowitz: Urlauber stirbt bei Badeunfall

In einem Schwimmbad in Zinnowitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist ein 67 Jahre alter Urlauber aus Bayern ums Leben gekommen. Zeugen hatten am Dienstagnachmittag beobachtet, wie der Mann auf einer 25-Meter-Bahn plötzlich gesundheitliche Probleme bekam, teilte die Polizei mit. Rettungsschwimmer eilten dem Mann sofort zur Hilfe, zogen ihn aus dem Wasser und begannen mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Für den 67-Jährigen kam aber jede Hilfe zu spät.