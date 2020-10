Stand: 18.10.2020 08:15 Uhr Zinnowitz: Frau bei Wohnungsbrand schwer verletzt

Bei einem Wohnungsbrand in Zinnowitz auf Usedom ist am Samstagabend eine Frau schwer verletzt worden. Sie wurde in eine Spezialklinik nach Berlin geflogen. Laut Polizei konnten sich die 49-Jährige und die anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses selbst in Sicherheit bringen. Die übrigen Bewohner blieben unverletzt und konnten nach dem Ende der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Warum das Feuer in der Wohnung der 49-Jährigen ausgebrochen war, soll nun ein Brandursachenermittler klären. | 18.10.2020 08:15