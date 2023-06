Stand: 24.06.2023 07:16 Uhr Zinnowitz: Vineta-Festspiele feiern Premiere

In Zinnowitz feiern am Abend die Vineta-Festspiele Premiere. Die aktuelle Episode trägt den Titel "Das Geheimnis der Unterstadt" und beleuchtet einen bisher verborgenen Teil Vinetas. Dort leben die verlorenen Seelen - die Diebe und Schurken. Sie rotten sich zusammen und begehren auf. Denn sie wollen sich nicht an die Regeln halten. Die Geschichte haben die beiden Intendanten der Vorpommerschen Landesbühne, Anna Engel und Andreas Flick, geschrieben. Zu sehen ist "Vineta - Das Geheimnis der Unterstadt" bis zum 26. August - jeden Mittwoch, Donnerstag und Sonnabend in Zinnowitz.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 24.06.2023 | 07:11 Uhr