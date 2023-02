Stand: 17.02.2023 06:36 Uhr Zingst: Betrunkener verletzt sich bei Sturz mit E-Scooter

Am Donnerstagabend ist ein betrunkener 32-Jähriger in Zingst mit einem E-Scooter gestürzt und hat sich dabei am Kopf verletzt. Laut Polizei gab der Mann bei der Befragung zu, dass sein Alkoholpegel zu dem Sturz geführt hatte. Sein Atemalkoholtest ergab 2,23 Promille. Nach einer Blutprobenentnahme wurde der Fahrer ins Krankenhaus gebracht. Weil sein Gefährt offenbar nicht pflichtversichert war, erwartet ihn jetzt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

