Stand: 16.05.2024 16:26 Uhr Kind in Klausdorf angefahren: Zeugensuche für Unfall mit Fahrerflucht

Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall mit Fahrerflucht in Klausdorf. Laut Polizei habe sich der Unfall zwischen einem Pkw und einem 12-jährigen deutschen Kind am Mittwochmorgen gegen 6.39 Uhr auf Höhe der Prohner Straße 63 ereignet. Das Kind trug demnach leichte Verletzungen davon. Ersten Ermittlungen zufolge verließ der Autofahrer den Unfallort, ohne dem Kind zu helfen. Die Polizei Barth sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise werden per Telefon oder auch über die Onlinewache entgegengenommen.

