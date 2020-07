Stand: 29.07.2020 14:17 Uhr - NDR 1 Radio MV

Zehn WLAN-Strandkörbe in Warnemünde verfügbar

Direkt vom Strand aus im Internet surfen und Videos anschauen, während im Hintergrund Möwen kreischen und Wellen rauschen. In Warnemünde ist das nun möglich - ohne das eigene Datenvolumen zu belasten. Am Strand ganz in der Nähe des "Teepotts" gibt es seit heute zehn Strandkörbe mit Internetzugang. Die sogenannten Business-Strandkörbe stehen an den Aufgängen vier bis fünf.

Bis zu 200 Megabit pro Sekunde

Per WLAN-Stick stehen den Strandbesuchern jetzt Bandbreiten von bis zu 200 Megabit pro Sekunde zur Verfügung. Der WLAN-Stick empfängt dafür das LTE-Netz und wandelt es in eine WLAN-Infrastruktur um. Wer den Strandkorb mietet, bekommt einen verschlüsselten QR-Code. Nachdem man diesen mit Smartphone, Tablet oder Laptop eingescannt hat, kann man sich mit dem Internet verbinden.

Minister sieht großes Potenzial

Für 17 Euro am Tag können die WLAN-Strandkörbe gemietet werden - das sind fünf Euro mehr als die normale Tagesmiete für einen Strandkorb. "Das Pilotprojekt W-LAN-Strandkorb hat großes Potenzial für den Tourismus in unserer Region", sagte Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD). Das Projekt wird vom Infrastrukturministerium unterstützt.

Weitere Informationen Strandkorbsprint-WM: Titelverteidiger am schnellsten Auf Usedom sind die neuen Weltmeister im Strandkorbsprint ermittelt worden. Philipp Schmidt und Johann Gloede aus Bansin verteidigten vor rund 1.000 Zuschauern ihren Titel. mehr Rätsel um mysteriösen Falt-Strandkorb gelöst Der in Parkentin entdeckte faltbare Strandkorb stammt aus Thüringen. Er wurde von einem pfiffigen Rodelschlittentischler erfunden und soll für 250 DDR-Mark in Katalogen feilgeboten worden sein. mehr Warnemünde: Barrierefreier Strandkorb vorgestellt In Warnemünde ist der erste barrierefreie Strandkorb an der mecklenburgischen Ostseeküste vorgestellt worden. Menschen mit Handicap können ihn für zwei Tage kostenlos mieten. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 29.07.2020 | 07:30 Uhr