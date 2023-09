Neue Balkanroute: Vermehrt illegale Einreisen über Polen nach MV Stand: 22.09.2023 08:29 Uhr Die Bundespolizei in Mecklenburg-Vorpommern stellt in der deutsch-polnischen Grenzregion weiter vermehrt Menschen fest, die unerlaubt eingereist sind. Am Donnerstag wurden erneut rund 50 Menschen dort aufgegriffen.

Wie die Bundespolizei am Freitagmorgen mitteilte, haben Beamte erst am Donnerstag im Landkreis Vorpommern-Greifswald insgesamt acht Inder und 47 syrische Staatsangehörige ohne Aufenthaltserlaubnis aufgegriffen. Fünf Inder seien in der Nähe von Pasewalk zu Fuß auf dem Seitenstreifen der A11 in Richtung Inland unterwegs gewesen, drei weitere Inder hätten Beamte in einem Graben neben der A11 sitzend aufgefunden. 23 syrische Staatsangehörige seien in Ladenthin festgestellt worden, weitere 24 Syrer habe man in Eggesin aufgegriffen. In den meisten dieser Fälle hätten Hinweise aus der Bevölkerung die Einsatzkräfte auf den Plan gerufen.

Illegale Einreisen nehmen zu

Allein in dieser Woche hat die Bundespolizei damit eigenen Angaben nach an der Grenze zu Polen rund 200 Flüchtlinge aufgegriffen, darunter auch mehrere Kinder. Der Landrat von Vorpommern-Greifswald, Michael Sack (CDU), rechnet in den kommenden Wochen noch mit einer deutlichen Steigerung. Die Asylsuchenden stammen vor allem aus Syrien, Afghanistan, Pakistan und Afrika. In jüngerer Vergangenheit mehren sich die Fälle illegaler Einreisen über die deutsch-polnische Grenze. In den ersten sieben Monaten des Jahres waren es über 600 - mehr als doppelt so viele wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Neue Wege: Veränderte Balkanroute über Polen

Die meisten der aufgegriffenen Geflüchteten kommen über die sogenannte "Balkanroute". Führte diese noch vor einigen Jahren hauptsächlich über Österreich nach Deutschland, hat sich inzwischen Polen als Drehkreuz für einen großen Teil der Asylmigration etabliert. Gründe dafür könnten die stationären Grenzkontrollen an der deutschen Grenze zu Österreich sowie das kroatische Grenzregime sein, das Migranten verschiedenen Berichten zufolge seit Jahren mit Gewalt zurückdrängt. Befragungen von Geflüchteten zu deren Reiseweg durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) haben ergeben, dass sich die Route Türkei-Bulgarien-Serbien-Ungarn-Slowakei-Polen zum neuen Standard entwickelt hat.

Einreise auch über Russland und Belarus

Viele Migranten werden auch von Russland und Belarus in Richtung Europäische Union geschickt. Nach Angaben des Brandenburger Innenministeriums würde aktuell etwa die Hälfte der Personen in den Erstaufnahmeeinrichtungen über Moskau und Minsk kommen. Auf Nachfrage erklärte die polnische Regierung, dass der Grenzübertritt aus Belarus immer organisierter und verdeckter ablaufe, gesteuert etwa durch Russen. Die Asylsuchenden kommen in Deutschland zunächst in zentrale Aufnahmeeinrichtungen und werden von dort nach einem festgelegten Schlüssel anteilig auf die Länder und Kreise verteilt.

