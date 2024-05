Stand: 02.05.2024 16:38 Uhr Zahl der Windrad-Genehmigungen 2023 in MV gestiegen

In Mecklenburg-Vorpommern ist die Zahl der Genehmigungen für Windkraftanlagen im vergangenen Jahr gestiegen. Demnach sind 2023 46 Verfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz mit insgesamt 158 Einzelanlagen positiv beschieden worden, wie das Umweltministerium am Donnerstag mitteilte. Damit ist die Zahl der Genehmigungen mehr als doppelt so hoch, wie 2022, als nur 20 Verfahren mit insgesamt 27 Anlagen genehmigungt Nach dem "Wind-an-Land-Gesetz" müssen in MV bis Ende 2027 1,4 Prozent und bis Ende 2032 2,1 Prozent der Landesfläche für Windenergie ausgewiesen werden. Momentan stehen auf 0,9 Prozent der Landesfläche Windräder. Projektentwickler beklagten in der Vergangenheit immer wieder eine "Verhinderungspolitik der Genehmigungsbehörden".

