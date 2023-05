"Wortsafari": Schreibwerkstatt für alkoholgeschädigte Kinder Stand: 26.05.2023 15:30 Uhr "Wortsafari und Straßenpoesie" - unter diesem Motto steht die erste Schreibwerkstatt speziell für alkoholgeschädigte Kinder. Eine Aktion im Rostocker Literaturhaus, die auch dazu beitragen soll, den Betroffenen eine Stimme zu geben.

von Katja Bülow, Ostseestudio Rostock

Das Rostocker Literaturhaus will Betroffenen eine Stimme geben. Unter dem Motto "Wortsafari und Straßenpoesie" findet eine Schreibwerkstatt speziell für alkoholgeschädigte Kinder statt. Denn wenn Mütter während der Schwangerschaft Alkohol trinken, kann das für deren Kinder lebenslängliche Folgen haben. Der Fachbegriff dafür: FASD - Fetale Alkohol Spektrum Störung. Rund 14.000 Babys werden in Deutschland jedes Jahr mit dieser Krankheit geboren. Und Cornelia Kirsten, die Vorsitzende des Vereins "FAS(D)T perfekt Mecklenburg-Vorpommern", geht davon aus, dass die Dunkelziffer deutlich höher ist. Im Oktober 2022 eröffnete sie unter dem Dach der Stadtmission im Rostocker Zentrum die hierzulande erste Beratungsstelle für Angehörige und Fachleute – und hat seitdem alle Hände voll zu tun.

"Eure Gedanken sind wichtig": Kinder haben eigene Poesie

"Gedankenmeer", "Erlebnisregen", "Heldenmaus" - die Worte, die die Teilnehmer sich in dem Workshop ausdenken, haben ihre ganz eigene Poesie. Martin Gries steht ihnen dabei zur Seite, führt sie spielerisch an ihre eigene Kreativität heran. Er ist Mitglied des Lübecker Vereins Bücherpiraten und seit Jahren als Kursleiter in Schulen und Kindergärten unterwegs. Was er den Kindern mitgeben möchte: "Eure Meinung ist wichtig, eure Gedanken sind wichtig und ihr dürft anderen Menschen zumuten, sich mit den Gedanken auseinanderzusetzen."

Und deshalb geht die Gruppe am Nachmittag auch aus den Räumen des Literaturhauses heraus in die Innenstadt, schreibt mit bunter Kreide auf Wände und verschenkt kleine Zettel mit den selbst erdachten Worten und Sätzen an Passanten. Cornelia Kirsten findet diesen zweiten Schritt noch aus einem anderen Grund wichtig: "Wir wollen das Thema in die Gesellschaft tragen, denn unsere Haltung zu Alkohol in der Gesellschaft ist ja die Ursache dafür, dass so viele Kinder mit FASD geboren werden."

Kinder mit FASD brauchen Weniger Tempo, mehr Pausen

Dass die Schreibwerkstatt speziell für alkoholgeschädigte Kinder angeboten wird und nicht in einer gemischten Gruppe, hat dabei ganz praktische Gründe, so die Vereinsvorsitzende: "Durch das Nervengift Alkohol ist bei diesen Kindern das Gehirn geschädigt und das hat zur Folge, dass vieles nicht so schnell funktioniert, dass wir mehr Pausen brauchen, dass wir auch mal individuelle Besonderheiten ausbalancieren müssen." Hinzu kommt, dass Kinder mit FASD zwar oft über einen erstaunlich großen Wortschatz verfügen, tatsächlich aber große Mühe haben, die Botschaften aus ihrer Umgebung zu verstehen.

Mehr Informationen zu FASD und Beratungsstellen:

Der Verein "FAS(T)D perfekt MV" ist im Internet zu finden unter www.fasd-perfekt-mv.de, Tel. 0176/52894309

Die Beratungsstelle der Rostocker Stadtmission hat ihren Sitz in der Bergstraße 10, Tel. 0381/461316, Mail fasd@rostocker-stadtmission.de

Die Selbsthilfekontaktstelle in der Rostocker Kuphalstraße 77 ist erreichbar unter 0381/4904925 oder per Mail an info@selbsthilfe-rostock.de

