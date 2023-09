Wohnungsbaugipfel in Berlin: Hohe Mieten, Baubranche geschwächt Stand: 25.09.2023 07:40 Uhr In nur drei deutschen Städten steigen die Mieten aktuell so stark wie in Rostock. Ein Grund ist der Mangel an Wohnungsneubauten. Ein Wohnungsbaugipfel des Bundes in Berlin soll Lösungsansätze liefern.

Bundeskanzler Olaf Scholz und Bauministerin Klara Geywitz (beide SPD) kommen heute mit Vertretern der Immobilienbranche zu einem Wohnungsgipfel im Berliner Kanzleramt zusammen. Bei dem Treffen wollen sie Impulse für den Wohnungsbau geben. Verbände kritisierten die Baupolitik des Bundes im Vorfeld. Aus sieben Bundesländern - darunter auch Mecklenburg-Vorpommern - kam dagegen auch Zuspruch.

GdW sagt Teilnahme ab

Der Präsident des Bundesverbandes deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW), Axel Gedaschko, kritisiert, dass ein Hilfspaket der Regierung für die inflationsgeplagte Baubranche zu spät komme. Die Verbände hätten zudem zu wenig Mitspracherecht in der Baupolitik. Folglich kündigten GdW und auch die Interessengemeinschaft Haus & Grund an, nicht am Wohnungsbaugipfel teilzunehmen.

Mieten steigen auch in MV

Nach Angaben des Statistischen Amtes sind in der ersten Jahreshälfte auch in Mecklenburg-Vorpommern knapp 29 Prozent weniger Bauanträge gestellt worden als im Vorjahreszeitraum. Das führt zu weiterem Wohnungsmangel und höheren Mieten. Rostock beispielsweise liegt bundesweit auf Platz vier der Städte mit dem höchsten Mietanstieg. In der Hansestadt zahlen Mieter derzeit etwas über zehn Euro pro Quadratmeter. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 9,83 Euro.

Positionspapier mit Lob aus sieben Ländern

Dennoch sieht Mecklenburg-Vorpommerns Bauminister Christian Pegel (SPD) den Bund auf einem guten Weg. Gemeinsam mit den Ministerinnen und Minister sowie Senatorinnen und Senatoren für Städtebau, Bau- und Wohnungswesen der Länder Berlin, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Saarland hat Pegel in einem Positionspapier die Baupolitik der Bundesregierung gelobt. Die Verfasser begrüßen insbesondere das von Bundesbauministerin Geywitz ins Leben gerufene "Bündnis bezahlbarer Wohnraum". Seit dessen Bestehen seien bereits eine Vielzahl der verabredeten Maßnahmen für einen bedarfsgerechten, bezahlbaren und klimagerechten Wohnungsbau im Neubau sowie in der Bestandsentwicklung umgesetzt werden konnten.

