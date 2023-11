Wohnhaus-Brand in Steegen: Mann stirbt kurz nach der Bergung Stand: 26.11.2023 15:23 Uhr Ein Brand in einem Einfamilienhaus in Steegen im Landkreis Ludwigslust-Parchim hat ein tödliche Ende genommen. Ein 46-jähriger Mann kam ums Leben.

Wie eine Polizeisprecherin NDR MV sagte, wurde der 46-Jährige am Sonntag zunächst lebend geborgen. Wie es weiter heißt, sei der Mann kurz nach dem Einsatz an seinen Verletzungen gestorben. Wieso das Feuer im Obergeschoss des Hauses in Steegen ausbrach, ist noch unklar. Derzeit suchen die Ermittler nach der Brandursache. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar.

Haus derzeit unbewohnbar

Die 70-jährige Mutter des Verstorbenen, die im unteren Geschoss des Hauses lebte, kam den Angaben zufolge bei Verwandten unter. Durch das Feuer und das Löschwasser ist nach Angaben der Polizei ein Schaden von 200.000 Euro entstanden. Insgesamt waren an dem Einsatz knapp 30 Feuerwehrleute beteiligt. Sie konnten verhindern, dass sich die Flammen auf andere Häuser in der Umgebung ausbreiten.

Weitere Informationen Hintergrund: Die Feuerwehr im Einsatz Die Feuerwehren in Norddeutschland sind immer in Bereitschaft. Wie laufen Einsätze ab, wenn der Notruf 112 gewählt wird? Welche Geräte nutzt die Feuerwehr? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 26.11.2023 | 14:00 Uhr