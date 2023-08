Wohlenberg: Mann durch Abbruch an der Steilküste schwer verletzt Stand: 02.08.2023 15:50 Uhr Am Strand der Wohlenberger Wiek westlich von Wismar ist ein Spaziergänger von einem Erdrutsch erfasst worden.

Am frühen Dienstagabend lösten sich Lehm und Sand von der meterhohen Steilküste. Ein 50-Jähriger wurde mitgerissen und teilweise verschüttet. Für die Feuerwehren und andere Rettungskräfte war es wegen der Steilküste schwer, mit ihrer Technik an den Unfallort zu kommen. Die Retter mussten den Mann über Trampelpfade zum Rettungswagen tragen, danach wurde er in ein Krankenhaus gefahren. Der Mann hatte sich bei dem Unfall schwer verletzt. Ursache für den Abbruch war vermutlich der Regen der vergangenen Tage.

Warnung vor weiteren Erdrutschen

Die Feuerwehr warnt davor, sich den Steilküsten zu nähern. Es könne jederzeit unerwartet zu Abbrüchen kommen. Auch Trampelpfade, die bis an die Abbruchkanten führen, sollten gemieden werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 02.08.2023 | 15:00 Uhr