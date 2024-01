Stand: 29.01.2024 17:29 Uhr Wittenburg: 200.000 Euro Schaden bei Auffahrunfall mit LKW

Am Montagmorgen ist auf der A24 zwischen den Anschlussstellen Wittenburg und Stolpe ein LKW auf ein Fahrzeuggespann der Autobahnmeisterei aufgefahren. Laut Polizei entstanden dadurch erhebliche Schäden an beiden Fahrzeugen: an dem LKW in Höhe von rund 130.000 Euro, an der Sattelzugmaschine mit Auflieger der Autobahnmeisterei in Höhe von etwa 70.000 Euro. Niemand sei verletzt worden. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 29.01.2024 | 18:30 Uhr