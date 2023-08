Stand: 18.08.2023 18:38 Uhr Wismar feiert traditionelles Schwedenfest

In Wismar hat das Schwedenfest begonnen. Bis Sonntag werden bis zu 100.000 Besucher erwartet, wie ein Stadtsprecher sagte. Zu den Höhepunkten gehören ein Festumzug, ein Feuerwerk und Programme auf zahlreichen Bühnen in der Innenstadt. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sagte zur Eröffnung, es sei das größte Fest mit schwedischer Beteiligung außerhalb des skandinavischen Landes. Es sei eine einmalige Geschichte, die Wismar mit Schweden verbinde. Mit dem Ende des Dreißigjährigen Krieges 1648 waren Wismar und einige Gebiete im Umland an Schweden gefallen. Erst 1903 kehrten sie endgültig ins Großherzogtum Mecklenburg zurück.

