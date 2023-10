Stand: 17.10.2023 06:33 Uhr Wismar: Zeugen nach Überfall auf Stadt-Konsum gesucht

Am späten Montagabend hat ein Unbekannter den Stadt-Konsum in der Wismarer Innenstadt überfallen. Laut Polizei kam der Täter zwischen 23 Uhr und 23.15 Uhr in das Geschäft, drohte mit einer Waffe und forderte Geld. Danach seien er und wohl noch eine weitere Person mit der Beute geflüchtet. Die Polizei sucht nun Zeugen zu dem Vorfall. Der Täter soll zwischen 30 und 40 Jahren alt, etwa 1,80 Meter groß und schlank sein. Hinweise nimmt die Polizei in Wismar entgegen.

