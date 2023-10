Stand: 18.10.2023 09:47 Uhr Wismar: Turnhallen zum Teil wieder für Sport freigegeben

Über Monate waren in Wismar Geflüchtete in Turnhallen untergebracht. Vor fast zwei Wochen wurden rund 150 Geflüchtete nach Upahl in die neuen Containerunterkünfte gebracht. Allmählich kann in den Turnhallen jetzt wieder Sport getrieben werden. Die Halle des Berufsschulzentrums war über zehn Monate mit etwa 100 Menschen belegt. Sie ist ab Mittwoch wieder für regulären Sport freigegeben. Auch in der vom Hochschulsportverein genutzten Halle im Stadtteil Friedenshof kann bald wieder trainiert werden. Dort finden aktuell noch kleinere Reparaturen, Maler- und Reinigungsarbeiten statt. Der Sport für Schüler, Studenten und Vereine soll ab 1. November wieder starten.

Hinweis der Redaktion: In einer früheren Version dieses Beitrages hat es einen Fehler gegeben. Vom Landkreis hieß es zunächst, dass ab Mittwoch wieder in beiden Turnhallen Sport stattfinden kann. Das stimmt nicht. Der Landkreis hat diese Information revidiert. Ab Mittwoch, 18. Oktober 2023, kann lediglich in der Sporthalle des Berufsschulzentrums wieder Training stattfinden. Die Sporthalle der Hochschule wird ab dem 1. November wieder genutzt. Das hat eine Sprecherin des Landkreises Mittwochmorgen bestätigt. Aktuell finden dort kleinere Reparaturen, Malerarbeiten und eine Grundreinigung statt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 18.10.2023 | 09:30 Uhr