Stand: 21.09.2023 16:47 Uhr Wismar: Traditionsschiff "Marlen" in Hafenbecken gehoben

Das Traditionsschiff "Marlen" ist heute nach acht Jahren an Land per Kran in das Wismarer Westhafenbecken gehoben worden. Nach der "Atalanta" und der "Kogge" ist damit auch Wismars drittes Traditionsschiff im Wasser. Die Restaurierung des Boots wurde hauptsächlich durch Langezeitarbeitslolse durchgeführt, so der Vorstandsvorsitzende des Fördervereins der Marlen, Dietrich Goertz. Als nächstes wird der 56 Tonnen schwere Kutter aus dem Jahr 1950 nun auf die andere Seite des Westhafens geholt. Dort soll bis zu zwei Jahre noch an den Aufbauten und dem Maschinenraum gearbeitet werden. Auf der Marlen soll dann unter anderem für Schüler Biologieunterricht auf See angeboten werden.

