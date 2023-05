Stand: 22.05.2023 17:14 Uhr Wismar: Tausende Quadratmeter Schilf bei Holzwerk verbrannt

In Wismar ist am Montag gegen 13 Uhr ein Feuer in unmittelbarer Nähe des Egger-Holzwerks ausgebrochen. Die Rauchwolke war bis in die Altstadt sichtbar. Laut dem Geschäftsführer von Egger in Wismar, Ralf Lorber, haben 2.000 bis 3.000 Quadratmeter Schilf in Flammen gestanden. Eine Gefahr für das nahe Werk habe nicht bestanden. An der Brandstelle werden momentan Gleise verlegt. Die Stadt Wismar baut dort 1.200 Meter Schienen, um eine im Aufbau befindliche Leimfabrik an das Schienennetz anzuschließen. Lorber zufolge könnten die Bauarbeiten das Feuer verursacht haben. Die Polizei hat die Ermittlung zur Brandursache aufgenommen.

