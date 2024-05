Stand: 04.05.2024 16:33 Uhr Wismar: Rund 120 Fahrzeuge bei Autokorso unterwegs

In Wismar haben sich am Samstag laut Polizeiangaben rund 120 Fahrzeuge zu einem Autokorso getroffen. Die Autofahrer waren aus verschiedenen Städten in Richtung Wismarer Bucht gefahren. Die Proteste richten sich vor allem gegen ihrer Ansicht nach planlose Politik, zu hohe Steuern und Nebenkosten und Kriegsbeteiligung und für Frieden. Zu den Forderungen gehören zudem der Schutz von Unternehmerexistenzen und die Rettung der Landwirtschaft. Angemeldet wurde die Demonstration laut Polizei von Privatleuten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 04.05.2024 | 17:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg