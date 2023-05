Stand: 13.05.2023 06:31 Uhr Wismar: Polizei geht gegen laute und aggressive Jugendliche vor

In Wismar haben am Freitagabend Jugendliche für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Anwohner hatten sich beschwert, dass eine lärmende Gruppe durch die Altstadt zog. Die Polizei erteilte den rund 50 Jugendlichen daraufhin am Sankt Marienkirchhof einen Platzverweis - vergeblich. Den Beamten gelang es schließlich, die Gruppe in eine Nebenstraße abzudrängen, dort wurden laut Polizei zwei 16-Jährige, ein 17-Jähriger und ein 49-jähriger besonders aggressiver Mann separiert und gefesselt. Drei Tatverdächtige griffen dabei die Polizisten an. Eine Beamtin wurde leicht verletzt.

