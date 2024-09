Wismar: Pkw-Fahrer stößt mit Polizeiauto zusammen und stirbt Stand: 08.09.2024 06:52 Uhr Bei einem Unfall mit einem Streifenwagen auf der B106 bei Wismar ist am Sonnabend ein Autofahrer ums Leben gekommen. Zwei Polizisten erlitten zudem schwere Verletzungen.

Der 26 Jahre alte Mann war am Sonnabend gegen 18.15 Uhr mit seinem Auto in Richtung Gägelow unterwegs, als er in Wismar (Landkreis Nordwestmecklenburg) kurz vor der Abfahrt Lübsche Straße aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet und mit einem Polizeiauto zusammenstieß.

Pkw-Fahrer tödlich verunglückt - beide Polizisten schwer verletzt

Der Streifenwagen des Polizeireviers Wismar, der mit zwei Polizisten besetzt gewesen ist, war gerade auf dem Weg zu einem Einsatz. Ob Sirene oder Blaulicht eingeschaltet gewesen sind, ist bisher noch unklar. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam der 26-Jährige aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Auto in einer Rechtskurve nach links von seiner Fahrbahn ab. Er geriet auf die Gegenfahrbahn und es kam zu einem Frontalzusammenstoß mit dem Streifenwagen. Der Pkw-Fahrer starb noch an der Unfallstelle, die beiden Polizisten wurden schwer verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Neben der Polizei waren drei Rettungswagen, zwei Notärzte, Kameraden der Berufsfeuerwehr Wismar und der Freiwilligen Feuerwehr Friedenshof sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz.Der Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Die B106 war bis in die Nacht gesperrt und konnte erst gegen 1 Uhr wieder freigegeben werden.

