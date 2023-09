Stand: 20.09.2023 18:19 Uhr Wismar: Lehrerin nach Festnahme in Schule weiter in Haft

Die Wismarer Lehrerin, die vor anderthalb Wochen während des Unterrichts festgenommen wurde, bleibt weiter in Untersuchungshaft. Einen Antrag auf Entlassung hat ihre Rechtsverteidigung selbst zurückgezogen - so die Staatsanwaltschaft in Schwerin. Die Ermittlungen dauern an und würden zügig geführt werden. Sie stünden nicht im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit als Lehrerin, so der Oberstaatsanwalt. Weitere Angaben machte er nicht. Anfang September wurde die Frau während des Unterrichts im Schulgebäude festgenommen. Dabei soll sie Widerstand geleistet haben.

