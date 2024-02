Stand: 09.02.2024 16:20 Uhr Wismar: Hochwasser in der Nacht erwartet

Laut Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie werden in der Nacht in Wismar Pegelstände bis 1,05 Meter über Normalnull erwartet. Daher bittet die Stadt, Fahrzeuge aus den hochwassergefährdeten Gebieten zu entfernen. Die Ausgabe von Sandsäcken wird es aber vorerst nicht geben, die erfolgt erst bei einer Hochwasserprognose von 1,25 Meter über Normalnull. Die Stadt weist jedoch ausdrücklich darauf hin, dass Wasserstandsprognosen in der Vergangenheit auch übertroffen wurden.

