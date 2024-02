Stand: 10.02.2024 07:40 Uhr Wismar: Kein Hochwasser in der Nacht

Das für die Nacht in Wismar erwartete Hochwasser fiel niedriger aus, als vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie vorhergesagt. Der Wasserstand blieb am Freitagabend und in der Nacht unter der Marke von einem Meter über Normal. Aktuell fällt er wieder.

