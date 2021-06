Stand: 22.06.2021 13:43 Uhr Wismar: Drei Verletzte bei Arbeitsunfall auf Baustelle

Auf der Großbaustelle an der Poler Straße in Wismar ist es am Dienstagmittag zu einem Arbeitsunfall gekommen, bei dem drei Arbeiter teils schwer verletzt worden sind. Laut Polizei wurden zwei Bauarbeiter unter einem Stahlträger eingeklemmt und ein weiterer verletzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten die Eingeklemmten. Einer sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum nach Rostock gebracht worden, hieß es. | 22.06.2021 13:43