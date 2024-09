Wirtschaftswachstum: MV bundesweit an der Spitze Stand: 24.09.2024 12:37 Uhr Mecklenburg-Vorpommern ist deutschlandweit spitze beim Wirtschaftswachstum. Im ersten Halbjahr hat die Wirtschaftsleistung im Vergleich zum Vorjahr um 3,1 Prozent zugelegt. Das teilte das Statistische Amt mit.

Der Nordosten glänzt mit guten Konjunkturdaten: Das Bruttoinlandsprodukt in Mecklenburg-Vorpommern ist im ersten Halbjahr 2024 um 3,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gewachsen. Damit liegt MV bundesweit an der Spitze - kein anderes Bundesland kann dieses Wachstum erzielen. Nach Angaben des Statistischen Amtes ist ein deutlicher Zuwachs im verarbeitenden Gewerbe, zu der auch die Industrie gehört, dafür verantwortlich. Mecklenburg-Vorpommern war bereits 2023 deutscher Meister beim Wirtschaftswachstum und profitierte dabei unter anderem von dem neu ans Netz gegangenen Flüssiggas-Terminal in Lubmin.

Großes Wachstum auf niedrigem Niveau

Den Angaben zufolge registrierten auch die Dienstleister einen allerdings nur leichten Anstieg. Dennoch liegt die Wirtschaftsleistung in Mecklenburg-Vorpommern im Vergleich zu anderen Ländern weiter auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Bei den neuen Wachstumszahlen folgt Hamburg auf Platz 2 mit einem Plus von 2,2 Prozent. Die letzten beiden Plätze gingen an Baden-Württemberg mit einem Minus von 1,3 Prozent und Thüringen mit einem Minus von 1,2 Prozent.

Die bundesdeutsche Wirtschaftsleistung ging im Gegensatz dazu um 0,2 Prozent zurück. Damit beschleunige sich nach Angaben von IFO-Konjunkturexperten die "Talfahrt der deutschen Wirtschaft" im vierten Monat in Folge, Deutschland steuere auf eine Rezession zu.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 24.09.2024 | 13:00 Uhr