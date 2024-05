Stand: 23.05.2024 15:07 Uhr Neubrandenburg: Unternehmen blicken optimistischer in die Zukunft

Die Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern blicken wieder etwas optimistischer auf die kommenden Monate. Das geht aus der jüngsten Konjunkturumfrage in den drei IHK-Bezirken Schwerin, Rostock und Neubrandenburg hervor. Gut die Hälfte der befragten Unternehmen geht davon aus, dass ihre Geschäftslage in den kommenden Monaten gleich bleibt. Rund 32 Prozent sind zwar pessimistischer - das sind aber deutlich weniger als vor drei Monaten. 13 Prozent der Unternehmen erwarten, dass sich die Geschäftslage verbessert. Von einem richtigen Aufschwung kann allerdings noch keine Rede sein, meint Thorsten Haasch von der IHK Neubrandenburg.

