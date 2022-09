Wirtschaftsminister Meyer will 365-Euro-Ticket für alle Stand: 08.09.2022 13:28 Uhr Seit mehr als einer Woche ist Schluss mit dem Neun-Euro-Ticket im Nahverkehr. Der Bund will mit den Ländern über eine "Nachfolgeregelung" sprechen. Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschafts- und Verkehrsminister Reinhard Meyer (SPD) präsentiert einen eigenen Vorschlag - ein ermäßigtes Ganzjahresticket für alle in Mecklenburg-Vorpommern.

von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV

Bisher gibt es das 365-Euro-Jahres-Ticket nur für Auszubildende, für Anfang 2023 will es die rot-rote Koalition auch für Senioren einführen. Bus- und Bahnfahren kostet dann für sie pro Tag einen Euro. Die Mittel sind im Landeshaushalt bereits gebucht. Minister Meyer will jetzt Schluss machen mit der eingeschränkten Gültigkeit. Er will das 365-Euro-Ticket auf alle Bürgerinnen und Bürger in Mecklenburg-Vorpommern ausdehnen, das sagte er im Interview mit NDR 1 Radio MV.

Nahverkehrsbetriebe bei Energiekosten entlasten

Im Koalitionsvertrag ist diese Ausdehnung nicht vorgesehen. Meyer erklärte, wer das Ticket dann über die Landesgrenze hinaus bundesweit nutzen wolle, für den sei ein Extra-Beitrag fällig. Über die Finanzierung müsse mit dem Bund gesprochen werden. Meyer kündigte einen Vorstoß für die Verkehrsminister-Konferenz Mitte Oktober in Bremen an. Mit Blick auf die Nachfolge-Regelung für das 9-Euro Ticket sagte der SPD-Politiker, Bund und Länder dürften nicht nur eine Ticket-Debatte führen, es müsse auch daran gedacht werden, die Nahverkehrs-Betriebe einschließlich Bahnanbieter bei den steigenden Energiekosten zu entlasten.

Grundsätzliche Kritik am Entlastungspaket von linker Fraktionschefin

Meyer forderte außerdem vom Bund konkrete Hilfen für kleinere und mittlere Unternehmen - die Ankündigungen im dritten Entlastungspaket sind ihm zu vage. "Herr Habeck hat da entsprechende Maßnahmen angekündigt, da sind wir sehr gespannt drauf." Gesprächsbedarf zum dritten Entlastungspaket sieht auch Meyers Koalitionspartner, die Linke. Fraktionschefin Jeannine Rösler hatte gestern im Landtag noch ganz grundsätzlich Kritik an dem Entlastungspaket angemeldet. Die Maßnahmen würden nicht reichen.

Zustimmung des Landes MV im Bundesrat zeichnet sich ab

Röslers Parteifreundin, Vize-Ministerpräsidentin und Bildungsministerin Simone Oldenburg, meinte heute, die Hilfen würden in die richtige Richtung gehen. Wichtig sei aber ein genereller Energiepreisdeckel, und nicht nur einer für Strom. "Dann sind wirklich wesentliche Sorgen genommen, deshalb muss sich die Bundesregierung zum Energiepreisdeckel durchringen", sagte Oldenburg NDR 1 Radio MV. Oldenburg merkte allerdings an, dass auch die Linke in der Landesregierung dem Paket am Ende zustimmen werde. Ein Ja des Landes im Bundesrat zeichnet sich damit ab.

Extra-Maßnahmen belasten die Landeskasse

Einen allgemeinen Energiepreisdeckel forderte auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Dieser Aspekt der Grundversorgung von Bevölkerung und Betriebe fehle im dritten Entlastungspaket des Bundes, sagte die Regierungschefin am Rande der Agrarmesse MeLa. Das Finanzministerium teilte auf Anfrage mit, dass die Extra-Maßnahmen des Bundes auch die Landeskasse belasten werde. "Nach aktuellem Kenntnisstand" sei für die Jahre 2023 und 2024 mit Mehrausgaben von jeweils 300 Millionen Euro zu rechnen. Dies ist der Stand vor der anstehenden Ministerpräsidentenkonferenz, so das Ministerium.

