Wirtschaft empört über Rückforderungs-Praxis bei Corona-Soforthilfen Stand: 09.10.2024 05:15 Uhr Die Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern hat verärgert auf die Rückforderungen von staatlichen Corona-Soforthilfen reagiert. Das Wirtschaftsministerium und das angeschlossene Landesförderinstitut gehen dabei nach Ansicht von Arbeitgeber-Präsident Lars Schwarz überzogen und zu rigoros vor.

von Stefan Ludmann

Am 30. September, vor gut einer Woche, ist die Frist abgelaufen: Unternehmen, die nach März 2020 Soforthilfen wegen des Corona- Lockdowns bekamen, mussten bis zu diesem Termin nachweisen, dass sie die Unterstützung nötig hatten - rund 10.000 Betriebe hatten das noch nicht getan. Sie hatten schätzungsweise 90 Millionen Euro bekommen. Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) kündigte kurz vor Fristablauf an, dass sich das Land das Geld zurückholen werde. Das Land habe den Betrieben viel Zeit gegeben, am Ende gehe es immerhin um Steuerzahlermittel.

Rückforderungsbescheide gehen ein

Das Land hat die Ankündigung wahr gemacht. Den Betrieben flatterten jetzt Rückforderungsbescheide des Landes ins Haus. Arbeitgeber-Präsident Schwarz kritisiert, das Landesförderinstitut habe die Briefe schon vor Ablauf der Frist verschickt und außerdem noch nicht einmal abgewartet, ob weitere Erklärungen eingehen. Außerdem seien die verlangten Zinsen auf die Rückforderungssumme zu hoch. Für beispielsweise 9.000 Euro würden 1.500 Euro verlangt. In einer ohnehin angespannten Konjunkturlage sei das "wenig unternehmerfreundlich", so Schwarz.

Schwarz rät zu Widerspruch

"Das kann nicht richtig sein", sagte Schwarz. Im Pandemiejahr 2020 habe das Land zugesagt, dass die Hilfen unkompliziert ausgezahlt würden. Sie seien als Ausgleich für eine staatlich angeordnete Zwangsschließung gedacht gewesen. Jetzt könne er den Unternehmen nur raten, Widerspruch einzulegen, auch wenn das Behörden "dauerbeschäftigen" werde. Auf Anfrage hat das Wirtschaftsministerium bisher nicht reagiert, es sichert eine Stellungnahme aber zu. Nach NDR Informationen ist das Ministerium offenbar überrascht über die Zahl der Unternehmen, die gegen die Rückforderung vorgehen wollen.

