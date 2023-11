Nach Hackerangriff: Busse und Bahnen in Rostock fahren planmäßig Stand: 20.11.2023 05:29 Uhr Nach einem Hackerangriff auf das IT-System der Rostocker Straßenbahn fahren Busse und Bahnen planmäßig. Fahrkarten gibt es aber nur gegen Bargeld.

Nach einem Hackerangriff auf das IT-System der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) am Wochenende fahren die Busse und Bahnen nach Auskunft des Unternehmens planmäßig. Tickets können an den RSAG-Automaten gekauft werden, allerdings nur mit Bargeld. Im RSAG-Kundenzentrum gibt es derzeit nur Einzelfahrscheine. Wer kein Bargeld für die Automaten zur Hand habe, könne das Mobil-Ticketing auf dem Smartphone nutzen oder einen Fahrschein an den Automaten der Deutschen Bahn ziehen, hieß es am Sonntag. Diese stehen an allen S-Bahn-Stationen bereit. Enschränkungen gibt es bei der telefonischen und digitalen Erreichbarkeit der RSAG per Email. Ebenso funktioniert die Fahrgast-Information nicht.

Sonderschichten eingelegt

Unklar ist demnach bislang, wer für die IT-Attacke verantwortlich ist. Experten des Landeskriminalamts untersuchen den Fall, sagte eine Sprecherin der RSAG. Der Angriff wurde am Sonnabend bemerkt. Soweit bislang bekannt, sind keine Kundendaten durch den IT-Angriff betroffen. Betriebsintern sind die Auswirkungen des Hacker-Angriffs den Angaben zufolge massiv - bis hin zur Finanzbuchhaltung. Zahlreiche RSAG-Mitarbeiter legten am Wochenende Sonderschichten ein, um die betriebsinternen Prozesse ohne die übliche IT zu organisieren, sagte die Sprecherin.

Bildschirme schwarz, Computer gesperrt

Am Sonnabend war es zu massiven Störungen gekommen. Die Betriebsleiter hätten nicht schlecht gestaunt, als Bildschirme plötzlich schwarz, Computer gesperrt und verschlüsselt waren, hieß es seitens der RSAG. Die Behebung der Probleme werde voraussichtlich längere Zeit in Anspruch nehmen. Im Moment arbeite man klassisch mit Listen und Handys, um beispielsweise Busfahrern mitzuteilen, welche Linie sie bei Dienstbeginn fahren müssen. Das funktioniere reibungslos, weil bereits Havariepläne für solche Blackout-Szenarien - auch durch die Pandemiezeit - in den Schubladen liegen.

