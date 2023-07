Wind am Wochenende: Mehrere Wassersportler in MV gerettet

Stand: 03.07.2023 07:11 Uhr

Das windige Wetter am Wochenende hat für zahlreiche Einsätze von Seenotrettern, Feuerwehr und Polizei in MV gesorgt. So haben sie auf dem Schweriner See Leichtsinnige vor dem Ertrinken bewahrt und vor Rügen eine Segeljacht in Sicherheit gebracht.