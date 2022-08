Schweriner See: Hausboot droht vor dem Schloss zu sinken

Stand: 21.08.2022 18:13 Uhr

Ein sinkendes Hausboot auf dem Schweriner See hat am Sonntag für einen Einsatz von Wasserschutzpolizei und Feuerwehr gesorgt. Menschen wurden bei der Havarie in Sichtweite des Schlosses nicht verletzt.