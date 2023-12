Wildschwein erschossen: A20 war mehrere Stunden gesperrt Stand: 13.12.2023 15:16 Uhr Die A20 ist am Mittwochnachmittag für rund zwei Stunden zwischen den Anschlussstellen Grevesmühlen und Bobitz (Kreis Nordwestmecklenburg) kurzfristig voll gesperrt worden. Grund war ein Wildschwein, das sich in dem Abschnitt aufhielt.

Mittlerweile ist die Autobahn in Richtung Lübeck wieder freigegeben. Weil sich im Stau während der Sperrung ein Lastwagen festgefahren hat, ist die Fahrtrichtung Rostock derzeit weiter gesperrt. Nach der Bergung soll der Verkehr aber wieder normal rollen. Das Wildschwein konnte laut Autobahn GmbH den Abschnitt aufgrund der Wildschutzzäune an beiden Seiten nicht verlassen. Das Tier sei vermutlich durch ein Loch durch den Wildschutzzaun auf die Fahrbahn gelangt, hieß es von der Polizei. Einsätzkräfte der Feuerwehr spürten das im Dickicht versteckte Tier an Nachmittag mit einer Drohne auf, anschließend wurde es geschossen, wie es von der Autobahnmeisterei hieß.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Schon einmal grasten wochenlang Rehe an der A20

Im Frühjahr 2016 hatten Wildtiere schon einmal für Vollsperrungen der A20 gesorgt. Seinerzeit trieben sich vier Rehe in einem Abschnitt der A20 zwischen den Anschlussstellen Dummerstorf und Sanitz herum. Die Tiere grasten über Wochen am Fahrbahnrand und stellten eine Gefahr für den Verkehr dar. Ursprünglich sollten die Tiere von Jägern erschossen werden, doch weil sich dagegen Widerstand regte, entschied sich das Umweltministerium schließlich für eine Vertreibungsaktion. Zwölf Jägern mit Hunden und 25 Mitarbeitern der Autobahnmeisterei gelang es am Ende, die Rehe entlang der Zäune zu treiben, so dass sie durch Öffnungen in den Zäunen wieder aufs freie Feld laufen konnten.

Weitere Informationen Reh-Vertreibung erfolgreich: A 20 wieder frei Die Ostseeautobahn A 20 bei Rostock ist wieder rehfrei: Rund 40 Jäger und Straßenmeisterei-Mitarbeiter hatten am Standstreifen stundenlang Treibjagd auf vier Rehe gemacht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 13.12.2023 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenverkehr