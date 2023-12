Stand: 08.12.2023 11:12 Uhr Wiendorf: Brand in Mehrfamilienhaus - mehr als 100.000 Euro Schaden

Im Wiendorfer Ortsteil Zeez ist am Donnerstag ein Brand im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Wie die Polizei heute mitteilte, griff das Feuer später auf eine der vier Wohnungen in dem Haus über. Nach Auskunft der Feuerwehr sind dennoch alle Wohnungen stark in Mitleidenschaft gezogen worden - durch den Löscheinsatz. Verletzt worden sei niemand, zur Brandursache werde ermittelt. Der Gesamtschaden wird auf mehr als 100.000 Euro geschätzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 08.12.2023 | 12:40 Uhr