Wieder Warnstreik: Busse und Bahnen bleiben am Montag im Depot Stand: 02.03.2025 13:50 Uhr Die Gewerkschaft Ver.di hat in Mecklenburg-Vorpommern zu einem weiteren Ausstand aufgerufen. Für Dienstag wurde der Streik jedoch abgesagt, weil die nächste Verhandlungsrunde früher als geplant stattfindet.

Wegen eines weiteren Warnstreiks im Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) bleiben am Montag fast alle Busse und Straßenbahnen in Mecklenburg-Vorpommern in den Depots. Die Ausnahme bildet wieder Neubrandenburg. Da die Tarifparteien sich früher als vorgesehen zur nächsten Verhandlungsrunde treffen, hat die Gewerkschaft ver.di allerdings die ursprünglich für Dienstag geplanten Warnstreiks abgesagt.

Nächste Verhandlungsrunde am Donnerstag

Nach Angaben von ver.di-Verhandlungsführer Sascha Bähring wurde der Verhandlungstermin von den Arbeitgebern um zwei Wochen auf den 6. März vorgezogen. "Wir werten das als ein Zeichen der Einsicht seitens der Arbeitgeber, dass es ohne deutliche Lohnerhöhungen keine Lösung im Tarifkonflikt geben kann", so Bähring. Sollte es am 6. März zu keiner Einigung kommen, will ver.di die Warnstreiks fortsetzen und zwar am 13., 14., 17., 18. und am 19. März.

Verkehrsunternehmen, in denen zu Warnstreiks aufgerufen wird: VLP (Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim mbH)

NAHBUS (Nordwestmecklenburg GmbH)

RSAG (Rostocker Straßenbahn AG)

rebus (Regionalbus Rostock GmbH)

MVVG (Mecklenburg-Vorpommersche Verkehrsgesellschaft mbH)

VBG (Verkehrsbetrieb Greifswald GmbH)

VVG (Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH)

VVR (Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen mbH)

NVS (Nahverkehr Schwerin GmbH)

Jüngstes Angebot abgelehnt

Seit Anfang Februar hatten viele der rund 2.800 betroffenen Bus- und Straßenbahnfahrer kommunaler Verkehrsbetriebe mehrmals die Arbeit niedergelegt. Die vergangenen Tarifgespräche brachten jedoch keine Annäherung. Die Tarifkommission der Gewerkschaft lehnte am vergangenen Dienstag das Angebot der Gegenseite von 8,3 Prozent mehr Geld ab. Ver.di fordert eine Lohnerhöhung von 430 Euro monatlich bei einer Laufzeit von zwölf Monaten sowie eine jährliche Sonderzahlung in Höhe von 500 Euro für ver.di-Mitglieder..

Arbeitgeber fordern Entgegenkommen

Die Kommunalen Arbeitgeber verteidigten ihr Angebot, Entgeltsteigerungen von 8,3 Prozent, mindestens aber 320 Euro bei einer 36-monatigen Laufzeit vorzunehmen. "Die Arbeitgeber haben ihr bestmögliches getan und ein in diesen Zeiten gutes Angebot unterbreitet. Jetzt braucht es für eine Tarifeinigung ein starkes Entgegenkommen von ver.di", forderte Carola Freier, Geschäftsführerin des Kommunalen Arbeitgeberverbandes.

Landeselternrat kritisiert Warnstreiks

Der Landeselternrat MV sowie die Kreis- und Stadtelternräte reagierten mit Entsetzen auf die angekündigten Warnstreiks. "Bei allem Respekt und Verständnis für die Forderungen der Tarifparteien und ihr Grundrecht auf Streik, aber bitte nicht auf dem Rücken der Schwächsten der Gesellschaft und zwar unseren Kindern", hieß es in einer Erklärung.

